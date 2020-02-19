Huawei P40 засветился в TENAA

Ожидается, что Huawei P40 и P40 Pro представят на специальной конференции 23 февраля. Но, учитывая ситуацию на китайском рынке, полностью полагаться на эту дату не стоит. Многим производителям пришлось отменять и переносить свои мероприятия.

Сейчас смартфон появился в китайском регуляторе TENAA. В нем была одобрена сертификация для моделей ANA-AN00, ANA-TN00 (обозначены как Huawei P40) и ELS-AN00, ELS-TN00 (обозначены как Huawei P40 Pro). Все четыре модели поддерживают 5G и работают под управлением ОС Android. Работать смартфоны будут на фирменном процессоре Huawei — Kirin 990 5G.

Флагманская линейка Huawei P40 и P40 Pro уже появлялась на качественных рендерах. Дизайн смартфонов будет достаточно традиционным, никаких необычных решений от компании ждать не стоит.