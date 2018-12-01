Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra не хотят заряжаться

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra настигла новая проблема. Если раньше они страдали от зелёных экранов, то теперь у них сбоит зарядка.

Как утверждается, каждые несколько минут процесс зарядки прерывается. Это происходит как с фирменными зарядными устройствами, так и с решениями сторонних производителей. Потому приходится отключать кабель от устройства и подключать снова. Однако нередко этого хватает лишь на несколько минут, что превращает рутинный процесс в весьма раздражающее действо.

Иногда проблему временно решает перезагрузка устройства, однако затем всё повторяется вновь. Самое интересное, что при беспроводной зарядке всё работает штатно.

Отметим, что на первый взгляд это не похоже на аппаратную неисправность, поскольку некоторые пользователи говорят, что проблема появилась обновления программного обеспечения. Также сам сбой не слишком распространён. Большинство «пострадавших» смартфонов находятся в Германии, при этом данных из других стран не поступало.

Компания пока что никак не комментировала ситуацию, потому неясно, в чём состоит проблема. Также пока нет никакой информации о том, будет ли компания заниматься исправлением сбоя, и как скоро этого можно ожидать.