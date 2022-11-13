Раскрыты характеристики бюджетного Redmi 11A за €100

Бюджетный Redmi 11A недавно засветился на изображениях в TENAA, но про «начинку» смартфона было мало что известно. Сейчас база данных обновилась и теперь появились характеристики устройства.

Так, Redmi 11A получит 6,7-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1650 x 720 пикселей. Процессор не раскрыт, указывается только что он восьмиядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Основная камера получит 50 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Вариаций с памятью довольно много: 2/4/6/8 ГБ оперативной и 32/64/128/256 ГБ встроенной.

Представить Redmi 11A должны в декабре. Ожидается, что его ценник будет на уровне €100.