Раскрыт функционал новой механической кнопки Capture Button в iPhone 16

Apple планирует добавить новую кнопку Capture Button в модели iPhone 16. Накануне журналисты выяснили некоторые подробности ее функционала.

Источники The Information подтвердили, что кнопка будет использоваться для съемки видео и реагировать на прикосновения и определять силу нажатия. При этом отмечается, что Capture Button – механическая, а не сенсорная, как сообщалось ранее.

Кроме того, будут доступны некоторые жесты: передвигая палец влево или вправо по кнопке, можно регулировать зум, легкое нажатие позволит сфокусироваться на объекте, а более сильное нажатие активирует запись видео.

Apple планирует разместить эту Capture Button на правой стороне iPhone, непосредственно под кнопкой питания. Ранее мы публиковали первые качественные рендеры iPhone 16 Pro с новой кнопкой.