iOS 27.2 выйдет в конце октября и принесёт новые функции для iPhone
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iOS 27.2 выйдет в конце октября и принесёт новые функции для iPhone

Обновление добавит новые языки Siri AI, профили в Apple TV и переработанное приложение «Здоровье».
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:21
iOS 27.2 выйдет в конце октября и принесёт новые функции для iPhone

Apple готовится выпустить iOS 27.2 в конце октября. Наиболее вероятным сроком считается последняя неделя месяца, начиная с 26 октября.

Компания уже тестирует обновление среди разработчиков и участников публичной бета-программы. iOS 27.1 при этом предназначена только для складного iPhone Duo, который поступит в продажу 23 октября. Остальные совместимые iPhone, судя по всему, перейдут сразу с iOS 27 на iOS 27.2.

Одним из главных нововведений станет расширение поддержки Siri AI. Ассистент заработает на французском, японском, корейском, португальском и испанском языках.

В iOS 27.2 также появятся профили пользователей в приложении Apple TV, режим Dual Capture для групповых звонков FaceTime, новые подсказки в «Сообщениях» и переработанный раздел очереди в Apple Podcasts.

Кроме того, обновление включает новую версию приложения «Здоровье» с дополнительной статистикой и функциями анализа показателей пользователя.

Одновременно с iOS 27.2 ожидается выпуск tvOS 27.2 и HomePod Software 27.2.

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