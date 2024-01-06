iPhone 16 Pro и 16 Pro Max c новой сенсорной кнопкой Capture Button показали на рендерах

Портал MacRumors опубликовал несколько рендеров iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, созданных на основе имеющейся информации. Фишкой новых изображений стала сенсорная кнопка Capture Button.

Как сообщают несколько источников, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь более крупные дисплеи: их размеры составят 6,3 дюйма и 6,9 дюйма по сравнению с 6,1 дюйма и 6,7 дюйма в предыдущих моделях. Увеличенный размер даст Apple возможность добавить телеобъектив с тетрапризмой в оба устройства.

Хотя общий форм-фактор и дизайн iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max остаются неизменными, Apple экспериментировала с различными деталями внешнего вида. В частности, как и iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обе Pro-версии iPhone 16 получат многофункциональную кнопку действия (Action Button).

Нововведением станет новая кнопка для съемки видео Capture Button на правой стороне iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По слухам, кнопка будет находиться на одном уровне с рамкой смартфона. Она представляет собой емкостную, а не механическую кнопку с тактильной обратной связью. В связи с этим, антенна mmWave в американских версиях устройств переместится с правой стороны на левую.

В iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max по-прежнему будет использоваться тот же титан Grade 5, что и в iPhone 15 Pro, без каких-либо существенных изменений. Что касается цветов, то пока известно о «Белом титане».