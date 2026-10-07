Первые владельцы iPhone 18 Pro массово жалуются на выцветание корпуса

Первые владельцы флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнулись с проблемой, корпус их смартфонов начал менять цвет в области блока камер. Об этом массово сообщают пользователи на форуме Reddit, публикуя фотографии своих устройств, на которых заметны более светлые участки вокруг объективов.

Судя по сообщениям, проблема затрагивает версии смартфонов в бордовом и чёрном цветах. При этом владельцы светлых моделей серебристого и голубого оттенков лишь изредка отмечают незначительное проявление «выцветания».

Сложившаяся ситуация немного напоминает прошлогоднюю историю с iPhone 17 Pro, владельцы которых жаловались на изменение цвета корпуса, особенно у версии в оранжевой расцветке. Возможной причиной нового дефекта называют производственный брак на этапе анодирования алюминия. Но есть и другая теория, вполне возможно, что это не выцветание краски, а исходный цвет смартфона, а более тёмный оттенок остальной части корпуса проявился из-за постоянного взаимодействия с устройством. Скорее всего, область вокруг «колодцев» камер не потемнела из-за того, что она практически не взаимодействует с пальцами пользователя по причине выступа защитных стёкол, которые мешают подушечкам пальцев соприкасаться с этой зоной корпуса.

На данный момент Apple ещё не прокомментировала сложившуюся ситуацию. При этом, уже некоторые пользователи планируют сдать свои смартфоны по гарантии.