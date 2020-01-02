Раскладушка Motorola Razr выйдет во втором квартале 2020
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Новости

Раскладушка Motorola Razr выйдет во втором квартале 2020

Еще в конце 2019 представители Lenovo показали смартфон Motorola Razr 2019. Как тогда было объявлено, аппарат должен был появиться на рынке в начале 2020 года. Сегодня же, на выставке CES 2020 дата выхода устройства на рынок была еще раз перенесена. На этот раз выхода Motorola Razr стоит ожидать не ранее второго квартала этого года, и то, только пока в Китае.

Что касается самого смартфона, то он получит поддержку сетей пятого поколения. Также стоит отметить наличие основного дисплея Flex View p-OLED с разрешением 2142 на 876 точек, диагональю 6,2 дюйма, а также с соотношением сторон – 21:9. Внешний дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма.

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Что касается аккумулятора, то какая-то у него емкость совсем небольшая – 2 510 мАч, что в нынешних реалиях – просто смешно. Работает же Motorola Razr на чипсете Snapdragon 710 и имеет 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. На нижнем торце смартфона располагается дактилоскопический сканер. Также имеется разъем USB-C и поддержка быстрой зарядки. Разрешение основной двойной камеры – 16+5 МП.

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