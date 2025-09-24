Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором

Samsung выпустила на домашнем рынке необычную модель телевизора — The Movingstyle Smart TV 2025. Устройство оснащено 27-дюймовым сенсорным экраном и закреплено на мобильной стойке с колесиками и регулировкой по высоте. Благодаря этому телевизор можно легко перекатывать из комнаты в комнату.

Основными особенностями The Movingstyle Smart TV 2025 стали:

Сенсорный 27-дюймовый QHD-экран (2560×1440 пикселей, 120 Гц);

Возможность поворота дисплея в альбомный или портретный режим;

Отсоединяемый экран с ручкой и подставкой;

Встроенный аккумулятор до 3 часов автономной работы, зарядка через USB-C;

Стереодинамики мощностью 10 Вт, поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, разъемы HDMI и два USB-C;

Возможность подключения фирменной камеры Samsung для звонков.

По задумке Samsung, The Movingstyle Smart TV должен составить конкуренцию похожему устройству LG StanbyME. Но в отличие от конкурента, новинка получила сенсорный экран и возможность полностью отсоединять дисплей от стойки.

Пока телевизор продается только в Южной Корее. Стоимость новинки — 1,44 млн вон (~$1035).