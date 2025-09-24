Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором | The GEEK
close
Новости

Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором

Он продается с мобильной стойкой на колесиках, которую можно регулировать по высоте.

Samsung выпустила на домашнем рынке необычную модель телевизора — The Movingstyle Smart TV 2025. Устройство оснащено 27-дюймовым сенсорным экраном и закреплено на мобильной стойке с колесиками и регулировкой по высоте. Благодаря этому телевизор можно легко перекатывать из комнаты в комнату.

Основными особенностями The Movingstyle Smart TV 2025 стали:

  • Сенсорный 27-дюймовый QHD-экран (2560×1440 пикселей, 120 Гц);
  • Возможность поворота дисплея в альбомный или портретный режим;
  • Отсоединяемый экран с ручкой и подставкой;
  • Встроенный аккумулятор до 3 часов автономной работы, зарядка через USB-C;
  • Стереодинамики мощностью 10 Вт, поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, разъемы HDMI и два USB-C;
  • Возможность подключения фирменной камеры Samsung для звонков.

По задумке Samsung, The Movingstyle Smart TV должен составить конкуренцию похожему устройству LG StanbyME. Но в отличие от конкурента, новинка получила сенсорный экран и возможность полностью отсоединять дисплей от стойки.

Пока телевизор продается только в Южной Корее. Стоимость новинки — 1,44 млн вон (~$1035).

id·211097·20250924_0907
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
Samsung начнет показывать рекламу на некоторых премиальных «умных» холодильниках
Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?
Samsung готовит два Galaxy Z Fold и один в формате планшета
Обзор Samsung Galaxy A36
Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?
Бюджетный Samsung Galaxy A07 поступил в продажу в России от 9 990 рублей
Обзор HUAWEI Mate X6
HUAWEI вышла в лидеры на мировом рынке складных смартфонов
Samsung Galaxy S25 FE уже доступен для предзаказа в России
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее
Dreame запускает в России линейку премиальных смарт-телевизоров
Tmall выпустила проектор с Wi-Fi 6 и 4K меньше чем за $100
В России вышли новые умные QLED-телевизоры Sber
TCL представила серию премиальных телевизоров C8K с QD-Mini LED

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры