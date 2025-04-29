Skyworth представила первый портативный телевизор в России

Компания Skyworth анонсировала старт продаж в России портативного телевизора модели 24P2E. Устройство сочетает компактные размеры, матовый экран с защитой зрения и поддержку мобильного использования.

Главная особенность новинки — акцент на комфортный просмотр видеоконтента в любых условиях. В отличие от ноутбуков и планшетов, телевизор Skyworth разработан именно для просмотра фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Модель оснащена технологиями защиты зрения EYE CARE, которые снижают уровень синего излучения и устраняют мерцание. На одном заряде устройство может работать более трёх часов.

Экран телевизора имеет диагональ 24 дюйма. Вес модели составляет 4,1 кг. Производитель позиционирует устройство как универсальное решение для дома, дачи и поездок. Зарядка возможна от розетки, автомобиля или солнечной панели.

В России Skyworth 24P2E поступит в продажу в мае 2025 года. Стоимость новинки составит 24 990 рублей. Купить телевизор можно будет в официальном интернет-магазине Skyworth, а также на маркетплейсах Ozon и Яндекс Маркет.