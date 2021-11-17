Qualcomm готовит свои процессоры для противостояния с Apple

Компания Qualcomm намерена конкурировать с Apple в сегменте настольных компьютеров. Для этого в будущем году там планируют представить новые ARM-процессоры, которые направлены «на повышение производительности ПК с Windows».

Платформу создаёт команда Nuvia, которую Qualcomm приобрела ранее в этом году. Отметим, что эту компанию в 2019-м основали выходцы из Apple, которые ранее работали над однокристальными системами серии A, используемыми в смартфонах.

Пока что неизвестно, что собой представляет новая однокристальная система Qualcomm, однако ей уже приписывают высокую производительность и длительное время автономной работы. Помимо этого, Qualcomm пообещала увеличить мощность графического процессора Adreno, чтобы нарастить и этот сегмент.

Само собой, пока что рано говорить о конкретике, но, если Qualcomm сумеет создать ARM-чип, сравнимый с решением Apple, это позволит встряхнуть рынок.