Новый Snapdragon C может сделать MacBook Neo ещё популярнее

Qualcomm готовит Snapdragon C для недорогих Windows-ноутбуков, но первые слухи звучат тревожно.
Редакция The GEEK сегодня в 16:19
В сети появились первые подробности о Snapdragon C — новом процессоре Qualcomm для доступных ноутбуков. И, судя по слухам, рынок может получить не «убийцу MacBook», а очередной слабый ARM-чип для бюджетных Windows-устройств.

Инсайдеры утверждают, что Snapdragon C использует переработанные ядра Kryo 670, знакомые ещё по смартфонным Snapdragon 778G и 780G. Фактически речь идёт об архитектуре почти пятилетней давности, которая раньше применялась в обычных среднебюджетных Android-смартфонах.

Главный вопрос для рынка здесь простой: что произойдёт, если такие чипы действительно начнут массово ставить в ноутбуки? Для обычного пользователя последствия могут оказаться неприятными. Windows 11 требует заметно больше ресурсов, чем Android, а слабый ARM-процессор в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти рискует превратить даже базовые задачи вроде браузера и офисных приложений в компромиссный опыт.

Слухи также указывают на очень низкую производительность. По данным источников, Snapdragon C может набирать около 1200 баллов в однопоточном тесте Geekbench. Для сравнения, A18 Pro, который в MacBook Neo, показывает почти втрое более высокий результат.

Если информация подтвердится, Apple получит серьёзное преимущество в сегменте недорогих ноутбуков. Особенно на фоне того, что MacBook Neo уже сейчас рассматривают как потенциально самый массовый Mac последних лет.

Для разработчиков ситуация тоже важна. Чем слабее окажутся дешёвые ARM-ноутбуки на Windows, тем сложнее будет продвигать полноценную ARM-экосистему для ПК. А значит, часть сервисов и приложений продолжит оптимизироваться прежде всего под x86 или под Apple Silicon.

Пока Snapdragon C остаётся лишь слухом без официальных тестов. Но история уже выглядит тревожно: Qualcomm пытается зайти в сегмент доступных ноутбуков, а рынок всё ещё ждёт полноценного конкурента Apple Silicon, а не мобильный чип в большом корпусе ноутбука.

