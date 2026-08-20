Официально: Qualcomm назвала дату презентации чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro
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Официально: Qualcomm назвала дату презентации чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro

Инсайдеры были правы, в этом году будет два чипа для флагманских смартфонов и планшетов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:55
Официально: Qualcomm назвала дату презентации чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro

Qualcomm в своём официальном аккаунте X (бывший Twitter) опубликовала пост с видео-тизером грядущей мобильной однокристальной системы для флагманских смартфонов и планшетов, а также сообщила точную дату дебюта новой SoC серии 8 Elite.

Судя по информации из видео-тизера, Qualcomm в этом году представит не один, а сразу два мобильных флагманских чипа, которые как ожидается, получат наименования — Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Компания в видео заявляет, что грядущие новинки будут взаимодействовать с искусственным интеллектом для получения оптимальной работы с новейшими функциями сетевого подключения, управления расширенными настройками камеры, графической производительности и игрового процесса.

Презентация чипов состоится 22 сентября.

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