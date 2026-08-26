Официально: чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 будет работать на частоте 5 ГГц

Qualcomm в преддверии мероприятия Snapdragon Summit 2026 подогревает интерес пользователей к своей грядущей мобильной платформе. Компания сегодня заявила, что новый CPU «Qualcomm Oryon» станет самым быстрым мобильным процессором в мире. Более того, SoC сможет работать на частоте 5 ГГц, чего ранее не достигал ни один чип для смартфонов и планшетов.

Согласно опубликованному пресс-релизу, компании удалось сделать «самый быстрый мобильный процессор» не только благодаря добившись работы чипа на частоте 5 ГГц, но и за счёт ряда улучшений в микроархитектуре. Qualcomm выделяет две позиции за счёт которых удалось достичь высокой производительности:

Qualcomm Oryon FlexCache — это новая архитектура кэширования, которая позволяет разнородным ядрам получать доступ к одному и тому же динамически выделяемому пулу кэша, что помогает большим рабочим наборам данных оставаться в памяти, а не выгружаться в оперативную память.

Благодаря совместной работе процессора Oryon с частотой 5 ГГц и технологии FlexCache, каждое ядро получает необходимую нагрузку по мере передачи данных между ними, что делает смартфоны на базе премиальной платформы готовыми к многоэтапным рабочим нагрузкам, распределяющимся между процессорами.

Компания подробно пояснила как кэш влияет на производительность:

Кэш играет огромную роль в межпроцессном взаимодействии. ИИ модели планируют и вызывают инструменты. Игры поддерживают огромные миры. Многозадачность поддерживает работу десятка процессов одновременно. Всё это перемещает большие объёмы данных, и всё это приводит к «торможению» процессора, когда он ищет данные, которых нет под «рукой». Уникальная иерархия кэш-памяти — это огромная часть того, что делает Oryon таким мощным процессором. Большой кэш инструкций L1 в каждом ядре предотвращает нерациональное использование циклов процессором, а кэш L2 расположен непосредственно в процессорном комплексе, обеспечивая наличие этого большого пула кэш-памяти рядом с ядрами.

Qualcomm Oryon FlexCache позволяет разнородным ядрам получать доступ к одному и тому же пулу кэша, при этом кэш динамически распределяется в зависимости от рабочей нагрузки. Благодаря FlexCache ядра Prime могут использовать весь пул кэша, когда этого требует рабочая нагрузка. Большие рабочие наборы остаются в кэш-памяти, а не выгружаются в оперативную память, поэтому пиковая производительность сохраняется.

По словам Qualcomm, технология FlexCache улучшит производительность в играх, видеомонтаже, многозадачности и при работе с моделями ИИ.

Презентация мобильных чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro состоится 22 сентября.