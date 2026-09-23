Список смартфонов, которые первыми получат чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Сегодня состоялась презентация топовых мобильных чипов Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 для флагманских смартфонов и планшетов. Сразу после этого мероприятия некоторые компании анонсировали свои флагманы, которые будут работать на новых SoC, ниже приведён список этих устройств.
Смартфоны на старшей версии чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:
- nubia REDMAGIC 12 Pro+
- Honor Magic 9 Pro Max
- Motorola Signature 27
- Xiaomi 18 Pro Max
- vivo X500 Ultra
- OnePlus 16
- iQOO 16
На младшей версии чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 пока анонсирован лишь один смартфон — Xiaomi 18 Pro.
Подробные технические характеристики чипов Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 смотрите в этом материале.