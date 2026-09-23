Список смартфонов, которые первыми получат чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Список смартфонов, которые первыми получат чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Первые компании уже заявили в каких смартфонах будет новая топовая SoC.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:21
Список смартфонов, которые первыми получат чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Сегодня состоялась презентация топовых мобильных чипов Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 для флагманских смартфонов и планшетов. Сразу после этого мероприятия некоторые компании анонсировали свои флагманы, которые будут работать на новых SoC, ниже приведён список этих устройств.

Смартфоны на старшей версии чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:

  • nubia REDMAGIC 12 Pro+
  • Honor Magic 9 Pro Max
  • Motorola Signature 27
  • Xiaomi 18 Pro Max
  • vivo X500 Ultra
  • OnePlus 16
  • iQOO 16

На младшей версии чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 пока анонсирован лишь один смартфон — Xiaomi 18 Pro.

Подробные технические характеристики чипов Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 смотрите в этом материале.

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