Пульт для телевизоров Samsung будет иметь кнопки быстрого доступа к онлайн-кинотеатрам

Samsung начала поставлять телевизоры в комплекте с пультом дистанционного управления с брендированными кнопками быстрого запуска российских онлайн-кинотеатров – Okko, IVI и MEGOGO. Такой пульт ДУ будет входить в комплект поставки всех линеек телевизоров 2021 года, кроме проекторов и мониторов на территории России, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении и Грузии.

Специальные кнопки на пультах для телевизоров давно применяются в западных компаниях по производству приставок. Например, Xiaomi давно оснащает свои приставки пультами с кнопками быстрого доступа к Netflix и спутниковому телевидению.