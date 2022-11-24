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Прозрачный смартфон Nothing Phone (1) с подсветкой появился в «М.Видео»

Группа «М.Видео – Эльдорадо» объявила о старте продаж смартфона Nothing Phone (1)  с прозрачным корпусом и подсветкой из 900 светодиодов. Новинку завезли в рамках параллельного импорта.

Стоимость составляет 44 999 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть чёрный и белый варианты. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. В качестве процессора используется Snapdragon 778G+.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт и обратной зарядки на 5 Вт. 

Основная камера получила два модуля по 50 МП, а фронтальная оснащена 16-мегапиксельным сенсором. В качестве ОС используется Android 12 с оболочкой Nothing OS. 

Ранее эта модель появилась в DNS.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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