Производство PlayStation 5 может стартовать на этой неделе

Издание Business Korea со ссылкой на аналитиков из NH Investment & Securities сообщает, что компоненты для консоли Sony PlayStation 5 начнут производить уже на этой неделе. Таким образом, скоро стартует и полномасштабная сборка готовых серийных образцов.

Производственные планы компании не изменились в свете переноса мероприятия 4 июня, где Sony планировала рассказать о новых играх для линейки. Отмечается, что на максимальную нагрузку производство выйдет в третьем квартале, что соответствует более ранним утечкам на этот счёт.

Пока не сообщается, какие именно компоненты будут производиться в первую очередь, но, скорее всего это будут гибридные процессоры AMD с графической системой Radeon на базе RDNA 2. Также не исключено, что в числе первых компонентов будут производиться обещанные сверхскоростные SSD.

Напомним, что новым консолям приписывают 16 ГБ памяти GDDR6, накопитель на 825 ГБ, поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей и восьмиядерный полузаказной APU Ryzen на основе архитектуры Zen 2. Сама консоль должна обеспечивать вывод игр в 4K с хорошим фреймрейтом.

Что касается рынка в целом, то аналитики ожидают увеличение спроса на NAND-память и микросхемы ОЗУ.