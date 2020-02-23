Программа Samsung Upgrade позволит купить флагман за полцены

Южнокорейский гигант Samsung Electronics анонсировал запуск программы Samsung Upgrade для тех, кто хочет пользоваться каждый раз новыми смартфонами Galaxy, обменивая их за полцены ежегодно. Это новая версия программы Samsung Forward, которую презентовали два года назад.

Список смартфонов на данный момент выглядит так:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10+

Galaxy Note10

Galaxy A71

Galaxy A51.

Программа работает по всей России. По ней можно получить смартфон бесплатно, а также обменять Samsung Galaxy через год. Таким образом, Galaxy S20 обойдется в 33 595 вместо 69 990 рублей.

При этом возможно вернуть или обменять устройство на новое, если оплачены более шести ежемесячных платежей, разумеется, с доплатой. После двенадцатого платежа комиссия за возврат или обмен на новый равна нулю.

Все необходимые данные есть на сайте Samsung, где описаны условия программы, сведения о платежах и так далее.