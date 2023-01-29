Процессоры AMD Ryzen 7000 заметно подешевели в США

Процессоры AMD Ryzen 7000 заметно уменьшились в цене на рынке США. Сейчас они выглядят следующим образом:

8-ядерный Ryzen 7700X — $345 (старая цена $449);

12-ядерный Ryzen 9 7900X — $418 (старая цена $549);

16-ядерного Ryzen 9 7950X — $589 (старая цена $799).

При этом стоимость одновременно снизилась у крупных рителейров в лице Amazon, Microcenter и Newegg.

Для сравнения сейчас в США можно приобрести Ryzen 7 7700X за $345, который является прямым конкурентом Core i7-13700K. За последний придётся отдать $418.

Теперь поклонники AMD могут ждать снижение цен на европейском рынке, что может произойти в самое ближайшее время.