Видео: AMD показала Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в дизайне Starfield

AMD в коллаборации с игровой студией Bethesda представили лимитированные издания видеокарты Radeon RX 7900 XTX и процессора Ryzen 7 7800X3D в версиях Starfield Limited Edition.

Видеокарта Radeon RX 7900 XTX Starfield Limited Edition создана на базе эталонной модели и с теми же характеристиками, но пластина жёсткости и система охлаждения выполнены в дизайне игры Starfield.

Лимитированный процессор Ryzen 7 7800X3D отличается от обычной версии только иной коробкой, которая получила другую расцветку и логотип Starfield.

Видеокарта и процессор издания Starfield Edition выпущены тиражом 500 экземпляров и все они будут разыграны на мероприятии QuakeCon.