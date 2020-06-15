Процессор AMD Ryzen 3 4300U может работать под нагрузкой без охлаждения

Принято считать, что процессоры нуждаются в охлаждении, причём часто в активном. Однако эта схема, существовавшая годами, дала сбой. Энтузиаст Fritzchens Fitz протестировал процессор Ryzen 3 4300U семейства Renoir, запечатлев его работу с помощью тепловизора. Суть в том, что процессор при этом работал вообще без охлаждения.

Энтузиаст «гонял» процессор в бенчмарках Cinebench R15 и 3DMark Time Spy, а также в игре Crysis. При этом чип не только не перегрелся, но и вполне успешно работал, хотя и сбрасывал частоты, чтобы избежать повреждений. В тестах он показал результаты примерно вдвое ниже, чем с установленной системой охлаждения.

При этом тепловизионная съёмка показала, что в работе был только один из двух блоков CCX, в котором размещаются четыре ядра Zen 2.

Разумеется, работать на ПК или ноутбуке с «обнажённым» процессором не рекомендуется, поскольку есть риск сжечь его или же придётся мириться с «тормозами». Но сам факт того, что довольно производительный чип способен работать в таком режиме, безусловно впечатляет.

Сам процессор располагает четырьмя ядрами с отключённой многопоточностью. Диапазон частот равен 2,7–3,7 ГГц, а теплопакет не превышает 15 Вт. Есть также графика Vega 5.