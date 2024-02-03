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Приложение Сбера «Учёт онлайн» удалили из App Store

Спустя двое суток новое приложение Сбера «Учёт онлайн» было удалено из App Store. Оно заменило оригинальное приложение «СберБанк Онлайн» и СБОЛ, полностью повторяя их функционал.

Несмотря на то, что Apple удалила это приложение из App Store, его всё ещё можно скачать из раздела «Покупки». Кроме того, в банке сообщили, что загрузить «Учёт онлайн» на iPhone можно ближайшем офисе Сбера.

Неприятным моментом оказался тот факт, что Сбер заблокировал у части пользователей старые приложения. В частности, такая проблема возникла в редакции The GEEK.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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