Apple удалила «Яндекс Пэй» из App Store

Приложение «Яндекс Пэй» пропало из российского App Store. В компании подтвердили удаление и рекомендовали владельцам iPhone не удалять уже установленное приложение.

«Яндекс Пэй» продолжает работать в обычном режиме, деньги пользователей остаются в безопасности. При этом установить приложение заново или получить обновления через App Store пока не получится.

Пользователям iOS также рекомендуют отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений и при необходимости добавить веб-версию «Яндекс Пэй» на домашний экран. На Android приложение по-прежнему доступно в Google Play.

Удаление произошло спустя несколько недель после попадания «Яндекс Банка» под санкции Евросоюза. В июле ограничения также затронули Ozon Банк и WB Банк. Остальные приложения «Яндекса» на момент публикации остаются доступными в App Store.