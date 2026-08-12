Apple удалила «Яндекс Пэй» из App Store
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Apple удалила «Яндекс Пэй» из App Store

Установленное на iPhone приложение продолжает работать, но скачать или обновить его больше нельзя.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 08:32
Apple удалила «Яндекс Пэй» из App Store

Приложение «Яндекс Пэй» пропало из российского App Store. В компании подтвердили удаление и рекомендовали владельцам iPhone не удалять уже установленное приложение.

«Яндекс Пэй» продолжает работать в обычном режиме, деньги пользователей остаются в безопасности. При этом установить приложение заново или получить обновления через App Store пока не получится.

Пользователям iOS также рекомендуют отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений и при необходимости добавить веб-версию «Яндекс Пэй» на домашний экран. На Android приложение по-прежнему доступно в Google Play.

Удаление произошло спустя несколько недель после попадания «Яндекс Банка» под санкции Евросоюза. В июле ограничения также затронули Ozon Банк и WB Банк. Остальные приложения «Яндекса» на момент публикации остаются доступными в App Store.

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