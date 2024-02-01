Владельцам iPhone заблокировали доступ к приложению «СберБанк Онлайн»

Некоторые пользовали устройств на iOS столкнулись с блокировкой оригинального приложения «СберБанк Онлайн». Недоступно приложение, которое было установлено ещё до удаления из App Store.

В частности, такая проблема возникла в редакции The GEEK. После того, как на iPhone была установлена новая версия Сбера «Учет Онлайн», доступ к оригинальному приложению был заблокирован. При попытке войти появляется плашка: «Скачайте новое приложение “Учет Онлайн” в App Store. Вход в эту версию приложения недоступен».

Интересно, что проблема не массовая, часть пользователей, на устройствах которых находятся оба приложения, подтвердили The GEEK работоспособность обоих. При этом другие столкнулись либо блокировкой сразу двух приложений, либо с временной блокировкой «СберБанк Онлайн».

В официальном пресс-релизе Сбер отмечал, что версии оригинального «СберБанк Онлайн» под номерами 12.14.1, 12.15 и 13.02 вскоре потеряют поддержку. Однако, данный процесс должен растянуться на весь 2024 год, вероятно, с предупреждением пользователей.

«В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями СберБанк Онлайн: 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены» Пресс-релиз Сбера на официальном сайте

Действительно, заблокированная версия попадает под указанные банком. Но аналогичная версия приложения на другом iPhone полноценно работает после установки «Учет Онлайн». Вероятно, это либо какой-то баг, либо блокировку начали с определенных моделей смартфонов или версий iOS.