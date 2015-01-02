Презентация OnePlus Band запланирована на 11 января

Сегодня представители OnePlus объявили, что их первый смарт-браслет будет представлен в Индии. На рынок он выйдет под названием – OnePlus Band. На 100% подтвержденной является информация о наличии датчика измерения кислорода в крови (куда же сейчас без него).

Продажи фитнес-браслета будут вестись через сайт Amazon.in. Более того, там уже появилась официальная страница устройства, раскрывающая некоторые другие спецификации и возможности девайса. Так, речь идет о возможности отслеживания сна, слежения за сердечным ритмом, а также управление музыкой. Кроме того, фитнес-браслет OnePlus Band имеет влаго и пылезащиту.

Если говорить в общем, то данный девайс насчитывает целых 13 режимов работы, включая йогу, плавание и крикет. Что касается времени автономной работы, то на данный момент есть цифры в 14 дней, хотя емкость аккумулятора держится в секрете. По последним данным, которые пока что являются слухами, OnePlus Band получит AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма и ценник в 35 долларов.