Apple представила часы Watch Series 9. Знакомый дизайн с прокаченным «железом»

Сегодня состоялась долгожданная презентация Apple на которой были представлены базовые смартфоны iPhone 15 и флагманы iPhone 15 Pro, а вместе с ними смарт-часы Apple Watch Series 9. «Умные» часы унаследовали знакомый дизайн от прошлого поколения, но получили обновлённую начинку и новые функции.

Главным нововведением часов стал новый процессор Apple S9, который как ожидается основан на базе однокристальной системы Apple A15 Bionic используемая в смартфонах iPhone 13 серии, что стало крупным обновлением со времён Watch Series 6.

Кроме этого, Watch Series 9 получили новый 4-ядерный чип Neural Engine, который способен обрабатывать задачи машинного обучения почти в два раза быстрее по сравнению с Apple Watch Series 8. Всё это, по словам компании, повысило не только производительность гаджета, но и благоприятно сказалось на времени его автономной работы, которое составляет до 18 часов в обычном режиме.

Кроме этого, часы получили сверхширокополосный чип «UWB» второго поколения, который обеспечит лучшую точность определения местоположения для поиска iPhone, а функция Precision Finding может определять расстояние и направление, а также визуально и тактильно со звуковыми эффектами направлять в сторону потерянного смартфона, даже если он находится в другой комнате.

Новинка оснащена более ярким дисплеем с пиковой яркостью до 2000 нит, это вдвое больше, чем у Series 8, что делает чтение текста при ярком солнечном свете ещё комфортней. В темных помещениях или ранним утром яркость дисплея может уменьшаться до одной нит.

Что касается датчиков, Watch Series 8 получили привычный набор: часы умеют измерять пульс, ЭКГ, определять уровень кислорода в крови, качество тренировок, сна и других физических показателей организма пользователя.

Кроме этого, в часах появилась функция, которая позволяет управлять камерой iPhone и звонками при помощи сжатия пальцев руки без необходимости прикосновения к дисплею гаджета. Алгоритмы программного обеспечения при помощи датчиков и чипа Neural Engine обнаруживают признаки крошечных движений запястья и изменений кровотока, когда указательный и большой пальцы выполняют двойное постукивание. Жест двойного касания станет доступен в обновлении ОС в следующем месяце.

Watch Series 9 будут работать под управлением watchOS 10, которая предлагает обновлённые приложения, новый Smart Stack, новые циферблаты, новые функции для езды на велосипеде и пеших прогулок, а также инструменты для поддержки психического здоровья.

Смарт-часы будут доступны в размерах 41 мм и 45 мм в цветах Starlight, Midnight, Silver, (PRODUCT) RED и новом розовом, а также в корпусе из нержавеющей стали в золотом, серебряном и графитовом цветах. Apple Watch Series 9 поступят в продажу 22 сентября по цене от 399 долларов (37 850 ₽).