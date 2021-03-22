Представлены флагманские смартфоны POCO X3 Pro и POCO F3

Компания POCO Global представила два флагманских смартфона: на глобальном рынке были анонсированы мощный POCO F3 и новый хит продаж POCO X3 Pro. Они будут доступны к покупке на новом официальном сайте бренда.

По заявлению производителя POCO F3 получился самым мощным устройством бренда на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870 5G. Наряду со графическим процессором Qualcomm Adreno 650 POCO F3 обеспечивает превосходный игровой процесс.

Высокая частота обновления 120 Гц смартфона POCO F3 обеспечивает беспрецедентную плавность во время игр на большом 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее. Кроме того, частота дискретизации в 360 Гц и точно настроенный алгоритм касания позволяют телефону быстро реагировать на прикосновение пальца. За защиту стека и корпуса отвечает Corning Gorilla Glass 5 спереди и сзади обеспечивает надежную защиту телефона.

POCO F3 – первое устройство бренда, поддерживающее Dolby Atmos и сочетающее в себе двойную акустическую систему с основным нижним динамиком и дополнительным динамиком наверху. Он оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом. Также смартфон оснащен тройным микрофоном и функцией Audio Zoom.

POCO X3 Pro отличается флагманской производительностью благодаря Qualcomm Snapdragon 860, одной из самых мощных мобильных платформ 4G, представленных в настоящее время на рынке.

Новейшее устройство отличается дизайном с тремя новыми привлекательными цветами. Также, POCO X3 Pro оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

POCO X3 Pro обеспечивает до двух полных дней автономной работы. Встроенная технология MMT и встроенное быстрое зарядное устройство мощностью 33 Вт гарантируют быструю зарядку. Также смартфон получил основную камеру на 48 Мп. Сверх-широкоугольный объектив камеры 119° имеет ночной режим, а макрокамера и датчик глубины обеспечивают дополнительную универсальность камеры.