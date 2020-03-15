Представлены флагманские смартфоны Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Сегодня Oppo представила свою флагманскую линейку Oppo Find X2. В нее вошли два смартфона базовый Find X2 и старший Find X2 Pro. Внешне устройства мало отличаются, основные отличия внутри.

Смартфоны получили 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением 3168 х 1440 пикселей. Новинки работают на процессоре Snapdragon 865, у них 12 Гб быстрой оперативной LPDDR5 памяти и 256 Гб флэш-памяти UFS 3.0. Емкость аккумулятора отличается несильно: у Find X2 — 4200 мАч, у Find X2 Pro — 4260 мАч; есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки.

Основные камеры устройств получили по три датчика камеры:

Find X2: 48 Мп + сверхширокий 12 Мп + телефото 13 Мп.

Find X2 Pro: 48 Мп + сверхширокий 48 Мп + телефото 13 Мп.

Фронтальная камеры одинаковые для обеих моделей — 32 Мп.

Также Find X2 и Find X2 Pro получили подэкранный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, стереодинамики и поддержку 5G. Последняя в России работать не будет. Смартфоны работают на Android 10 из коробки с графической оболочкой ColorOS 7.1.

Цена на младшую и старшую модель составляет 999 и 1199 евро соответственно. В России Oppo Find X2 будет стоить 72 990 рублей, оформить на него предзаказ можно уже с 6 по 19 марта.