Представлена вся линейка аксессуаров Xbox в стиле Cyberpunk 2077
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Представлена вся линейка аксессуаров Xbox в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft представила всю лимитированную линейку Xbox One X и аксессуаров для консоли в стиле Cyberpunk 2077.

Сам Xbox One появится в продаже в июне и будет включать в себя цифровую копию игры, но по всей видимости доступ к ней будет открыт в момент её официального анонса. Стоимость пока неизвестна, но всего выйдет 45 тысяч стилизованных консолей. Кроме того, это станет последняя лимитированная серия консоли.

  • Xbox One X Cyberpunk 2077

Отдельно можно приобрести дополнительный стилизованный геймпад, который уже поступил в продажу в некоторых регионах за 75 долларов. Дополнительная подставка и зарядка для него обойдутся в 50 долларов.

  • Xbox One X Cyberpunk 2077 01
  • Xbox One X Cyberpunk 2077 001

Внешний жесткий диск Seagate на 2 и 5 терабайт обойдётся в 89 и 149 долларов. Он должен появиться в июне.

  • Xbox One X Cyberpunk 2077 0001
  • Xbox One X Cyberpunk 2077 00001

И наконец-то беспроводная гарнитура SteelSeries Arctis 1 предлагается за 109 долларов.

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