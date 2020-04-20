Представлена вся линейка аксессуаров Xbox в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft представила всю лимитированную линейку Xbox One X и аксессуаров для консоли в стиле Cyberpunk 2077.

Сам Xbox One появится в продаже в июне и будет включать в себя цифровую копию игры, но по всей видимости доступ к ней будет открыт в момент её официального анонса. Стоимость пока неизвестна, но всего выйдет 45 тысяч стилизованных консолей. Кроме того, это станет последняя лимитированная серия консоли.

Отдельно можно приобрести дополнительный стилизованный геймпад, который уже поступил в продажу в некоторых регионах за 75 долларов. Дополнительная подставка и зарядка для него обойдутся в 50 долларов.

Внешний жесткий диск Seagate на 2 и 5 терабайт обойдётся в 89 и 149 долларов. Он должен появиться в июне.

И наконец-то беспроводная гарнитура SteelSeries Arctis 1 предлагается за 109 долларов.