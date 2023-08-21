Представлена самая доступная модель Redmi 12 5G

В начале месяца Xiaomi представила Redmi 12 5G для индийского региона на чипе Qualcomm, а сегодня, самая доступная модификация этого девайса дебютировала в Китае, что означает скорое появление устройства на площадках типа AliExpress.

Китайская версия смартфона нечем не отличается от Индийской. Redmi 12 5G получил 6,79-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 4 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, влагозащиту по стандарту IP53, NFC, ИК-порт и поддержку 5G-сетей. Подробней о всех его технических характеристиках, мы писали в этом материале.

В Китае Redmi 12 5G (4/128 Гб) поступит в продажу по цене 949 юаней (12 350 ₽).