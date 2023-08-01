Xiaomi представила Redmi 12 5G — доступный смартфон на Snapdragon 4 Gen 2

Xiaomi представила доступный смартфон Redmi 12 5G. Новинка похожа на Redmi 12, но оснащена более быстрым чипом от Qualcomm вместо MediaTek Helio G88, а также лишена широкоугольной камеры.

Гаджет получил 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080×2460 точек и частотой обновления 90 Гц, максимальная яркость достигает до 550 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8 Мп (f/2,0). Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50 Мп (f/1,8) и 2-мегапиксельный макрообъектив (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 4 Gen 2, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4X и хранилищем типа eMMC 5.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, сканер отпечатка пальца в боковой кнопке, влагозащиту по стандарту IP53, порт USB-C, миниджек 3,5 мм и слот для MicroSD-карт. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Redmi 12 5G дебютировал в Индии по следующим ценам:

(4/128 ГБ) — 10 999 рупий (12 250 ₽)

(6/128 ГБ) — 12 499 рупий (13 950₽)

(8/256 ГБ) — 14 499 рупий (16 150 ₽).

Когда смартфон появится в других регионах, пока неизвестно.