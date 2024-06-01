Представлена обновлённая серия ноутбуков DIGMA PRO Fortis M

Бренд DIGMA PRO объявил о запуске обновленной линейки ноутбуков Fortis M для домашнего и офисного использования. Новинки доступны в трех вариантах диагонали экрана: 14.1″, 15.3″ и 17.3″. Модели оснащены процессорами Intel Core 10-го и 12-го поколения, а также увеличенным объемом SSD.

Объем встроенной памяти для хранения данных теперь начинается с 512 Гб, что вдвое больше предыдущего объема в 256 Гб. Вместо SATA III установлен интерфейс PCIe 3.0×4, что увеличивает скорость работы устройств в пять раз. Для расширения памяти ноутбуки оснащены дополнительным слотом SSD (M.2 2280 SATA III) и слотом для SSD/HDD.

Все модели Fortis M оснащены IPS-экранами с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и широкими углами обзора. Модели с диагональю 14.1″ и 15.6″ имеют пластиковый корпус, а версия с диагональю 17.3″ получила металлическую крышку.

Fortis M обладают множеством разъемов: два полноразмерных USB type-A (2.0 и 3.0), порты USB-C 2.0 и 3.0 с поддержкой питания и передачи данных, HDMI, гигабитный порт RJ-45, аудиоразъем 3,5 мм и слот для SD-карт памяти. Ноутбуки также оснащены 2 Мп веб-камерой с механическим слайдером для включения и отключения камеры и микрофона, а клавиатура имеет регулируемую подсветку.

Стоимость устройств начинается от 33 990 рублей в зависимости от конфигурации.