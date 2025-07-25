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DIGMA PRO выпустил в России четыре новые GaN-зарядки

Каждое зарядное устройство оснащено сразу несколькими портами для быстрой зарядки девайсов.

Бренд DIGMA PRO представил четыре новых зарядных устройства на базе GaN (с элементами из нитрида галлия). Все новинки оснащены несколькими портами для быстрой зарядки и уже доступны для заказа.

Настольная зарядка DIGMA PRO DPW10A мощностью 140 Вт поддерживает стандарты Power Delivery и Quick Charge 3.0, подходит для ноутбуков, а также имеет пять разъемов: два USB-A и три USB-C. Выходные параметры портов:

  • USB-C — 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/5A, максимум 100 Вт на порт.
  • USB-A — 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A и 20В/3A, максимум 60 Вт на порт.

GaN-зарядка DPW10A оснащена системой iPD для распределения мощности и цифровым индикатором тока. Размеры — 82×85×33 мм, вес — 463 грамма. Технология GaNPower+ снижает нагрев. Устройство имеет три уровня защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

DIGMA PRO также выпустил три новые сетевые зарядки, подходящие для дома и поездок:

  • DIGMA PRO DPW4A (45 Вт). Один порт USB-A и один USB-C. Размеры 90×29×47 мм, вес 89 г.
  • DIGMA PRO DPW6B (65 Вт). Два USB-C порта (до 65 Вт каждый) и один USB-A (до 18 Вт). Размеры 50×50×29,6 мм, вес 131 г.
  • DIGMA PRO DPW10B (100 Вт). Два USB-C порта (до 100 Вт) и один USB-A (до 60 Вт). Размеры 66×30×106 мм, вес 259 г.

Все три новинки поддерживают протоколы Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 и PPS, оснащены системой iPD и тремя уровнями защиты.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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