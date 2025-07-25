DIGMA PRO выпустил в России четыре новые GaN-зарядки

Бренд DIGMA PRO представил четыре новых зарядных устройства на базе GaN (с элементами из нитрида галлия). Все новинки оснащены несколькими портами для быстрой зарядки и уже доступны для заказа.

Настольная зарядка DIGMA PRO DPW10A мощностью 140 Вт поддерживает стандарты Power Delivery и Quick Charge 3.0, подходит для ноутбуков, а также имеет пять разъемов: два USB-A и три USB-C. Выходные параметры портов:

USB-C — 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/5A, максимум 100 Вт на порт.

USB-A — 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A и 20В/3A, максимум 60 Вт на порт.

GaN-зарядка DPW10A оснащена системой iPD для распределения мощности и цифровым индикатором тока. Размеры — 82×85×33 мм, вес — 463 грамма. Технология GaNPower+ снижает нагрев. Устройство имеет три уровня защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

DIGMA PRO также выпустил три новые сетевые зарядки, подходящие для дома и поездок:

DIGMA PRO DPW4A (45 Вт) . Один порт USB-A и один USB-C. Размеры 90×29×47 мм, вес 89 г.

. Один порт USB-A и один USB-C. Размеры 90×29×47 мм, вес 89 г. DIGMA PRO DPW6B (65 Вт) . Два USB-C порта (до 65 Вт каждый) и один USB-A (до 18 Вт). Размеры 50×50×29,6 мм, вес 131 г.

. Два USB-C порта (до 65 Вт каждый) и один USB-A (до 18 Вт). Размеры 50×50×29,6 мм, вес 131 г. DIGMA PRO DPW10B (100 Вт). Два USB-C порта (до 100 Вт) и один USB-A (до 60 Вт). Размеры 66×30×106 мм, вес 259 г.

Все три новинки поддерживают протоколы Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 и PPS, оснащены системой iPD и тремя уровнями защиты.