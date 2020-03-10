Представлена новая серия HUAWEI P40

КHUAWEI представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли модели HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40.

Серия HUAWEI P40 продолжает традиции линейки HUAWEI P, обеспечивая высокое качество фотографий и видеороликов. Крупный сенсор с диагональю 1/1.28 дюйма и размером объединённых пиксельных ячеек 2.44 нм захватывает больше света, гарантируя чёткие снимки с низким уровнем шума даже при съёмке в условиях низкого освещения.

Усовершенствованная перископная конструкция объектива позволила реализовать настоящий 10-кратный оптический зум. Все модели новой серии построены на базе процессора Kirin 990 5G и поддерживают высокоскоростную беспроводную связь в 5G-сетях и совместимы со стандартом Wi-Fi 6 Plus.

HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 Pro+ получили экран с обтекаемыми краями (Overflow Display). Скруглённый со всех четырёх сторон, этот дисплей формирует комфортное визуальное пространство. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает на 30% более быструю биометрическую идентификацию по сравнению с предыдущим поколением.

HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 доступны в трёх оттенках: мерцающем серебристом, насыщенном синием и черном, а также в двух классических вариантах с матовым стеклом: морозным белом и пудровом розовом.

HUAWEI P40 Pro+ получил керамическую заднюю панель, изготовленную с применением нанотехнологий. Эта модель доступна в двух оттенках: белая керамика и черная керамика.

Смартфоны серии HUAWEI P40 получили усовершенствованную систему фотокамер Leica, состоящую из трёх, четырёх или пяти фотомодулей. Основная камера HUAWEI P40 обеспечивает качество съёмки благодаря наличию сверхширокоугольного, широкоугольного и длиннофокусного модулей. Модель HUAWEI P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съёмки видео высокого качества и 3D-модуль для определения глубины сцены, обеспечивающий 50-кратный зум. Наконец, старшая модель линейки HUAWEI P40 Pro+ имеет функцию SuperZoom Array, которая поддерживает реальное 10-кратное оптическое и 100-кратное цифровое зуммирование.

Новый сенсор HUAWEI Ultra Vision при диагонали 1/1.28 дюйма поддерживает технологию группировки пикселей, позволяющую формировать составные пиксели размером 2.44 нм. Кроме того, сенсор поддерживает высокоскоростную фазовую фокусировку Octa PD AutoFocus, работающую практически в любых условиях освещения. Технология HUAWEI XD Fusion Engine, используя алгоритмы искусственного интеллекта, дополнительно повышает детализацию снимков даже в самых неблагоприятных условиях освещения.

Модель HUAWEI P40 Pro позволяет запечатлевать удалённые объекты благодаря 5-кратному оптическому, 10-кратному гибридному и 50-кратному цифровому зуму. Впервые на рынке HUAWEI P40 Pro получил массив RYYB-фильтров, увеличивающий захватываемый световой поток и значительно повышающий качество снимков при зуммировании.

Модель HUAWEI P40 Pro+ оснащена 100-кратным зумом, построенным по новой перископной схеме. Проходя через него, световой поток отражается пять раз, что увеличивает его путь на 178% и позволяет организовать реальное 10-кратное зуммирование. Оснащённые оптической стабилизацией основной модуль и суперзум работают в тандеме под управлением интеллектуального алгоритма, что позволяет реализовать тройную стабилизацию OIS+AIS и значительно улучшить чёткость фото и видео при съёмке с рук при низком освещении.

За достоверное воспроизведение тона и фактуры кожи отвечает мультиспектральный сенсор цветовой температуры и интеллектуальный алгоритм настройки баланса белого, который повышает точность цветопередачи на 45%. Алгоритмы глубинного обучения обеспечивают оптимизацию портретов в реальном времени с улучшением детализации и освещения.

Модели HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 Pro+ оснащены фронтальными камерами 32 МП и инфракрасными камерами для определения глубины сцены, которые обеспечивают работу автофокуса и имитацию эффекта боке. Фронтальные камеры не только позволяют делать автопортреты, но и отвечают за разблокировку устройства через распознавание лица. Благодаря инфракрасной камере биометрическая разблокировка по лицу работает независимо от внешнего освещения.

В серии HUAWEI P40 впервые представлена функция HUAWEI Golden Snap, с помощью интеллектуального алгоритма выбирающая лучший кадр из серии. Функции AI Remove Passerby и AI Remove Reflection также используют искусственный интеллект и могут эффективно удалять с кадров нежелательные объекты и блики, что позволяет исправлять уже готовые кадры.

Кинообъектив 40 МП, которым оснащены модели HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 Pro+, имеет сверхширокоугольный объектив, фокусное расстояние которого эквивалентно 18 мм, и сенсор с диагональю 1/1.54 дюйма и соотношением сторон 3:2, использующийся среди полнокадровых цифровых зеркальных камер. Данный сенсор примечателен возможностью коррекции экспозиции (брекетинга) для каждого отдельного пикселя. Это позволяет реализовать съёмку HDR видео на аппаратном уровне.

Использованная в камере технология Sedecimpixel Fusion Technology обеспечивает группировку (биннинг) пикселей в ячейки 16×1 с размером получившихся суперпикселей 4.48 нм, что увеличивает максимальную чувствительность сенсора до ISO51200 и позволяет снимать замедленные видео в режиме 7680 кадров в секунду.

Кроме того, смартфоны серии HUAWEI P40 поддерживают имитацию эффекта боке при съёмке видео. Размытие заднего плана, как при съёмке объективом с широкой диафрагмой, позволяет выделить в кадре основной объект, сделав ролик более ярким и выразительным. Отдельный модуль с телеобъективом даёт возможность снимать удалённые объекты с высоким разрешением и видео в формате 4K. Функция Audio Zoom, доступная на всех устройствах серии HUAWEI P40, усиливает звук одновременно с зуммированием объекта, создавая эффект присутствия.

Все смартфоны серии HUAWEI P40 построены на базе процессора Kirin 990 5G. Встроенная поддержка 5G связи гарантирует совместимость со всеми распространёнными частотами 5G. При этом устройства отличаются компактностью, превосходя по этим параметрам любого из своих предшественников.

Модели HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 Pro+ получили дисплеи с частотой обновления 90 Гц, управляемые усовершенствованными графическими модулями. Серия поддерживает также стандарт Wi-Fi 6 Plus на частоте 160 МГц, что позволяет передавать данные со скоростями до 2400 Гбит/с. Для модели HUAWEI P40 Pro+ доступна беспроводная зарядка HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт.

Для поддержания стабильной температуры ключевых компонентов в конструкции смартфонов предусмотрен тепловой зазор и система охлаждения, обеспечивающая отвод избыточного тепла даже в самых напряжённых режимах работы. Гибридная система охлаждения 4 в 1 Supercool, реализованная в модели HUAWEI P40 Pro+, демонстрирует высокую производительность, необходимую старшей модели.

Работая в сотрудничестве с разработчиками приложений по всему миру, HUAWEI предлагает пользователям ассортимент приложений через официальный магазин приложений HUAWEI AppGallery. Пользователям доступен большой выбор контента в приложениях HUAWEI Video, HUAWEI Music и HUAWEI Reader, библиотеки которых непрерывно пополняются при участии лучших поставщиков контента, сотрудничающих с HUAWEI на постоянной основе.

Смартфоны серии HUAWEI P40 появятся в продаже на некоторых рынках. Рекомендованные розничные цены:

HUAWEI P40 Pro+ 8 ГБ/512 ГБ — 1399 евро

HUAWEI P40 Pro 8 ГБ/256 ГБ — 999 евро

HUAWEI P40 8 ГБ/128 ГБ — 799 евро

Цены и доступность в России

В России можно оформить предзаказ на HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 со 2 апреля 2020 года (при предзаказе в подарок предлагаются беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3), а с 10 апреля смартфоны появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах. Рекомендованная розничная цена – 69 999 рублей для HUAWEI P40 Pro и 49 999 рублей для HUAWEI P40.

Два новых устройства на российском рынке будут доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, в дальнейшем версия P40 Pro появится в продаже в насыщенном синем цвете.

На новых флагманах будет работать бесконтактная оплата HUAWEI Pay. В России HUAWEI Pay поддерживают «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». Доступна с платежной системой Union Pay.