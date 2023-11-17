Представлен vivo Y100i 5G – бюджетник с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ

Без лишнего шума, после масштабной презентации флагманов X100 и X100 Pro, а также умных часов Watch 3, компания vivo представила еще один смартфон­ – vivo Y100i 5G. Данное устройство выделяется большим объемом оперативной и постоянной памяти за достаточно «демократическую» цену.

Y100i 5G получил 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2388×1080 пикселей), процессор MediaTek Dimensity 6020, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой, 12 ГБ оперативной памяти, хранилище на 512 ГБ и три камеры (основная 50 Мп, вспомогательная 2 Мп, фронтальная 8 Мп).

Что касается общего дизайна смартфона, то он имеет плоские грани, толщину 7,98 мм и весит 190 г. Y100i 5G оснащен слотом для двух SIM-карт, аудиоразъемом, портом USB-C и сканером отпечатков пальцев.

Продажи устройства начнутся уже 28 ноября в Китае всего за 1599 юаней (~19900 рублей). Вероятнее всего, данный бюджетник будет доступен для покупки на территории России.