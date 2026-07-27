Топовое железо и камеры ZEISS: представлен vivo X300e с рекордной автономностью
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Топовое железо и камеры ZEISS: представлен vivo X300e с рекордной автономностью

Пока смартфон доступен только в Китае.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:51
Топовое железо и камеры ZEISS: представлен vivo X300e с рекордной автономностью

Vivo анонсировала смартфон X300e — пятую модель серии X300 для китайского рынка. Новинка получила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, увеличенный аккумулятор и камеру, разработанную совместно с ZEISS.

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Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц, поддержкой 10-битного цвета и пиковой частотой ШИМ 4320 Гц. Под экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который работает даже с влажными пальцами.

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За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Основная камера включает три модуля:

  • 50 Мп Sony IMX921 с оптической стабилизацией;
  • 50 Мп Sony IMX882 с перископическим объективом, 3-кратным оптическим зумом и OIS;
  • 8 Мп сверхширокоугольную камеру.

Фронтальная камера получила датчик Samsung JN1 на 50 Мп с автофокусом. Запись видео в 4K поддерживается как на основную, так и на фронтальную и перископическую камеры.

Одной из главных особенностей стала батарея ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

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Также смартфон получил стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, испарительную систему охлаждения, NFC, ИК-порт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C и защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Цена vivo X300e

ВерсияЦена в Китае
12/256 ГБ4799 юаней (около $710)
12/512 ГБ5299 юаней (около $780)

Смартфон доступен в белом, чёрном и оранжевом цветах. Пока продажи стартовали только в Китае. О глобальном релизе vivo официально не сообщала.

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