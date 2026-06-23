Складной Vivo X Fold 6 может подорожать почти на 40%

Vivo готовится представить складной смартфон X Fold 6 в Китае 26 июня, но цены устройства могли раскрыть ещё до анонса. В китайских соцсетях появилось изображение с предполагаемой стоимостью всех конфигураций новинки.

Согласно утечке, Vivo X Fold 6 выйдет в четырёх версиях:

12/256 ГБ — 9999 юаней, около $1475;

12/512 ГБ — 10 999 юаней, около $1625;

16/512 ГБ — 11 499 юаней, около $1700;

16 ГБ / 1 ТБ — 12 499 юаней, около $1845.

Для сравнения, Vivo X Fold 5 в аналогичных конфигурациях стоил от 6999 до 9499 юаней. Если новые данные верны, X Fold 6 подорожает примерно на 30–40% в зависимости от версии.

Такой рост выглядит резким, но Vivo, похоже, подтягивает цену к конкурентам. Базовый Honor Magic V6 в Китае стоит 8999 юаней, а Oppo Find N6 — 9999 юаней за версию 12/256 ГБ. То есть X Fold 6 может оказаться не самым дешёвым складным флагманом, но будет ближе к текущему уровню рынка.

По слухам, Vivo X Fold 6 получит процессор Dimensity 9500 Super Edition, тогда как часть конкурентов уже использует Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфону также приписывают 8,02-дюймовый складной OLED-экран, аккумулятор на 7000 мА·ч, боковой сканер отпечатков пальцев и интерфейс OriginOS 6 Fold UI.

Главный акцент может быть сделан на камеры. Vivo X Fold 6 должен получить тройной модуль с основным сенсором на 200 Мп и 50-мегапиксельным перископическим телевиком. Также заявлена поддержка отдельного телеобъектива-насадки.

Полные характеристики и финальная стоимость X Fold 6 станут известны 26 июня.