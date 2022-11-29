Apple установит камеру Sony в iPhone 15

Издание Nikkei Asia сообщает, что в iPhone 15 изменятся один из датчиков камер. Apple будет использовать новые сенсоры Sony в iPhone следующего поколения.

Компания Sony разработала новую камеру для мобильных устройств, которая вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения в каждом пикселе по сравнению с обычными датчиками. Это позволит камере воспринимать больше света и создавать более чёткие снимки. Такая технология поможет «вытянуть» снимок даже если напротив камеры находился бы мощный источник света.

В конструкции используется новая полупроводниковая архитектура, в которой фотодиоды и транзисторы размещаются на разных слоях подложки, что позволило увеличить число фотодиодов.

Утверждается, что такая камера будет использоваться в новой модели iPhone 15. Правда, пока неясно, будет ли она во всех версиях или только в старших.