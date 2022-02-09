Представлен бюджетный телевизор Redmi Smart TV X43 с 4K

Компания Xiaomi представила самую компактную модель в рамках серии умных телевизоров Redmi Smart TV X. Речь идёт о версии Redmi Smart TV X43.

Как понятно из названия, у новинки 43-дюймовая панель 4K (3840 х 2160 пикселей) с поддержкой Dolby Vision, HDR 10+ и охватом более 85% цветового пространства NTSC. Поддерживаются технологии Vivid Picture Engine и Wide Color Gamut, а также MEMC, которая устраняет размытие изображения в спортивных трансляциях и играх.

Телевизор оснащён двумя динамиками по 15 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual:X. Есть поддержка Dolby Atmos eARC.

В качестве ОС заявлена Android TV 10 с оболочкой PatchWall. Телевизор поддерживает Chromecast и Google Assistant, а ещё — умный поиск, детский режим и система рекомендаций. Также предоставлено приложение Mi Home, которое позволяет управлять устройствами умного дома.

В Индии цена новинки составляет 387 долларов (около 29 тысяч рублей), продажи стартуют 16 февраля.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.