Дизайнер показал, как может выглядеть iPhone-раскладушка с наушниками внутри

Дизайнер и иллюстратор Zarruk Taiseer показал, как может выглядеть гибрид iPhone в формате раскладушки и AirPods Pro. Он назвал идею iPro и показал изображения.

Новинка получила футляр для беспроводных наушников, который оснащён тремя камерами и небольшим сенсорным экраном. Если расположить устройство, то внутри будут наушники.

Пока сложно сказать, сделает ли Apple подобное устройство, однако решение выглядит весьма круто. С другой стороны, остаётся ряд вопросов к удобству использования такого гаджета.