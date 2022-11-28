Новости

Дизайнер показал, как может выглядеть iPhone-раскладушка с наушниками внутри

Дизайнер и иллюстратор Zarruk Taiseer показал, как может выглядеть гибрид iPhone в формате раскладушки и AirPods Pro. Он назвал идею iPro и показал изображения.

Новинка получила футляр для беспроводных наушников, который оснащён тремя камерами и небольшим сенсорным экраном. Если расположить устройство, то внутри будут наушники.

Пока сложно сказать, сделает ли Apple подобное устройство, однако решение выглядит весьма круто. С другой стороны, остаётся ряд вопросов к удобству использования такого гаджета.

Теги: 
Источник:
hypebeast
Подписывайтесь на The GEEK в Telegram

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии