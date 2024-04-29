Представлен эксклюзивный Nothing Phone (2a) в новом цвете

Как и было обещано, компания Nothing представила эксклюзивную версию Phone (2a) для Индии в синем цвете.

Синий Nothing Phone (2a) будет доступен исключительно в Индии через Flipkart, начиная со 2 мая. Что касается характеристик, то они идентичны обычной версии, которую представили в марте.

Ценник на устройство следующие:

8/128 ГБ – пока 19 999 рупий (~22 000 рублей), но после запуска 23 999 рупий (~26 500 рублей)

8/256 ГБ – 25 999 рупий (~28 700 рублей)

12/256 ГБ – 27 999 рупий (~31 000 рублей)