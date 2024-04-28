Nothing выпустит Phone (2a) в новом цвете

Nothing выпустит новую версию Nothing Phone (2a) в Индии 29 апреля. Как сообщил инсайдер Technerd, она получит синий цвет корпуса.

По его словам, синий (или голубой) Nothing Phone (2a) разработан исключительно для индийского рынка и будет продаваться через Flipkart. Он также обратил внимание на множество тизеров от Nothing и Flipkart, в которых преобладает синий оттенок.

Концепты синего Nothing Phone (2a)

Информатор представил рендер, на котором представлен предполагаемый внешний вид смартфона. Отметим, он предназначен только для справки, и реальное устройство может выглядеть совершенно иначе. При этом ожидается, что технические характеристики останутся прежними.