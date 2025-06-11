Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Pura 80

11 июня в Китае состоялась презентация линейки смартфонов Huawei Pura 80. В серию вошли четыре устройства: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra.

Huawei Pura 80

Базовая модель Pura 80 получила плоский 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Внутри установлен аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной проводной зарядкой и 50-ваттной беспроводной. За фото- и видеовозможности отвечают четыре камеры:

Основная — 50 Мп (f1.4-f4.0, OIS)

Перископ — 12 Мп (f3.4, 5,5-кратный оптический зум, OIS)

Сверхширик — 13 Мп (f2.2)

Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)

Huawei Pura 80

Huawei Pura 80 Pro

Pura 80 Pro отличается изогнутым 6,8-дюймовым экраном и увеличенным аккумулятором на 5700 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, беспроводной 80 Вт. Камеры также улучшены:

Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, OIS)

Макро-телеобъектив — 48 Мп (f2.1, 4-кратный оптический зум, OIS)

Сверхширик — 40 Мп (f2.2)

Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)

Huawei Pura 80 Pro

Pura 80 Pro+ оснащен тем же экраном, но с улучшенным базальтовым стеклом Kunlun 2. Набор камер следующий:

Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, OIS)

Макро-телеобъектив — 48 Мп (f2.1, 4-кратный оптический зум, OIS)

Сверхширик — 40 Мп (f2.2)

Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)

Huawei Pura 80 Pro+

Huawei Pura 80 Ultra

Самый мощный в линейке смартфон — Pura 80 Ultra. Он получил уникальную камеру с двумя телеобъективами, позволяющими менять фокусное расстояние. Это первое в индустрии решение с двойной зеркальной оптикой внутри одного модуля, что позволило увеличить диапазон оптического зума на 129% по сравнению с предыдущим поколением. Экран и аккумулятор аналогичен Pura 80 Pro+, а набор камер выглядит следующим образом:

Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, расширенный динамический диапазон 16 EV, OIS)

Перископ с двумя объективами — 50 Мп (f2.4, 1/1.28″, 3,7-кратный оптический зум) + 12,5 Мп (f3.6, 1/2,88″, 9,4-кратный оптический зум)

Сверхширик — 40 Мп (f2.2)

Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)

Huawei Pura 80 Ultra

Все смартфоны серии Pura 80 получили защиту от воды и пыли IP68+IP69 и работают из коробки на базе операционной системы HarmonyOS 5.1.

Цена и доступность Huawei Pura 80

Цены на серию Pura 80:

Huawei Pura 80 Pro (12/256 ГБ) — 6499 юаней (~70 900 рублей)

Huawei Pura 80 Pro (12/512 ГБ) — 6999 юаней (~76 400 рублей)

Huawei Pura 80 Pro (12/1024 ГБ) — 7999 юаней (~87 300 рублей)

Huawei Pura 80 Pro+ (16/512 ГБ) — 7999 юаней (~87 300 рублей)

Huawei Pura 80 Pro+ (16/1024 ГБ) — 8999 юаней (~98 200 рублей)

Huawei Pura 80 Ultra (16/512 ГБ) — 9999 юаней (~109 100 рублей)

Huawei Pura 80 Ultra (16/1024 ГБ) — 10999 юаней (~120 000 рублей)

Стоимость базового Pura 80 объявят позже.