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Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Pura 80

В серию вошли Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra.

11 июня в Китае состоялась презентация линейки смартфонов Huawei Pura 80. В серию вошли четыре устройства: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra.

Huawei Pura 80

Базовая модель Pura 80 получила плоский 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Внутри установлен аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной проводной зарядкой и 50-ваттной беспроводной. За фото- и видеовозможности отвечают четыре камеры:

  • Основная — 50 Мп (f1.4-f4.0, OIS)
  • Перископ — 12 Мп (f3.4, 5,5-кратный оптический зум, OIS)
  • Сверхширик — 13 Мп (f2.2)
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)
Huawei Pura 80

Huawei Pura 80 Pro

Pura 80 Pro отличается изогнутым 6,8-дюймовым экраном и увеличенным аккумулятором на 5700 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, беспроводной 80 Вт. Камеры также улучшены:

  • Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, OIS)
  • Макро-телеобъектив — 48 Мп (f2.1, 4-кратный оптический зум, OIS)
  • Сверхширик — 40 Мп (f2.2)
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)
Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Pura 80
Huawei Pura 80 Pro

Pura 80 Pro+ оснащен тем же экраном, но с улучшенным базальтовым стеклом Kunlun 2. Набор камер следующий:

  • Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, OIS)
  • Макро-телеобъектив — 48 Мп (f2.1, 4-кратный оптический зум, OIS)
  • Сверхширик — 40 Мп (f2.2)
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)
Huawei Pura 80 Pro+

Huawei Pura 80 Ultra

Самый мощный в линейке смартфон — Pura 80 Ultra. Он получил уникальную камеру с двумя телеобъективами, позволяющими менять фокусное расстояние. Это первое в индустрии решение с двойной зеркальной оптикой внутри одного модуля, что позволило увеличить диапазон оптического зума на 129% по сравнению с предыдущим поколением. Экран и аккумулятор аналогичен Pura 80 Pro+, а набор камер выглядит следующим образом:

  • Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, расширенный динамический диапазон 16 EV, OIS)
  • Перископ с двумя объективами — 50 Мп (f2.4, 1/1.28″, 3,7-кратный оптический зум) + 12,5 Мп (f3.6, 1/2,88″, 9,4-кратный оптический зум)
  • Сверхширик — 40 Мп (f2.2)
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус)
Huawei Pura 80 Ultra

Все смартфоны серии Pura 80 получили защиту от воды и пыли IP68+IP69 и работают из коробки на базе операционной системы HarmonyOS 5.1.

Цена и доступность Huawei Pura 80

Цены на серию Pura 80:

  • Huawei Pura 80 Pro (12/256 ГБ) — 6499 юаней (~70 900 рублей)
  • Huawei Pura 80 Pro (12/512 ГБ) — 6999 юаней (~76 400 рублей)
  • Huawei Pura 80 Pro (12/1024 ГБ) — 7999 юаней (~87 300 рублей)
  • Huawei Pura 80 Pro+ (16/512 ГБ) — 7999 юаней (~87 300 рублей)
  • Huawei Pura 80 Pro+ (16/1024 ГБ) — 8999 юаней (~98 200 рублей)
  • Huawei Pura 80 Ultra (16/512 ГБ) — 9999 юаней (~109 100 рублей)
  • Huawei Pura 80 Ultra (16/1024 ГБ) — 10999 юаней (~120 000 рублей)

Стоимость базового Pura 80 объявят позже.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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