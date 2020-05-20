Представлен Honor X10 с поддержкой 5G

Только неделю назад мы говорили о двух моделях Honor X10, как сегодня официально представлен Honor X10 5G. Как ясно из названия, аппарат поддерживает сети пятого поколения. Из других достоинств рассматриваемого девайса выделим 6,63-дюймовый дисплей, с разрешением Full HD+ и частотой обновления дисплея – 90 Гц. На самом экране увидеть вырез либо отверстие для фронтальной камеры, увы не получится. Это означает одно – фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля.

Что касается основной камеры, то она состоит из четырёх модулей. Главный датчик от Sony – модель IMX600y, разрешением 40 МП. Еще два модуля восьмимегапиксельные модули, один из которых ультраширик. Еще один модуль – датчик глубины, разрешением 2 МП. Сердцем же устройства является собственный чипсет Kirin 820 5G, состоящий из четырех ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает Mali-G57 MP6.

Питается аппарат от аккумуляторной батареи, емкостью 4 300 мАч. Она имеет поддержку быстрой 22,5 ваттной зарядки. Работает же Honor X10 5G на версии Android 10, но с надстройкой в виде Magic UI 3.1. Стоит заметить наличие бокового дактилоскопического сканера, порта USB Type-C, а также аудиоразъема. На рынке появятся три модификации. Так, модель с 6 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в 270 долларов, 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ – оценен в 310 долларов, 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ – 340 долларов. Старт продаж запланирован на 26 мая. Кстати, этот смартфон станет самым дешевым аппаратом бренда Honor, который поддерживает 5G.