Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro. Если верить техническим аспектам будущих устройств, то они получат дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления дисплея 90 Гц. На передней панели располагается фронтальная камера, разрешением 16 МП. Модуль предоставила компания Sony, модель IMX471.

А вот основной новых смартфонов стал собственный восьмиядерный чипсет Kirin 820. Этот процессор содержит четыре производительных ядра Cortex-A76 и столько же ядер, но более медленных – Cortex-A55. За обработку графической составляющей отвечает Mali-G57MP6. Будет в наличии у пользователя и возможность использоваться технологию 5G.

Если говорить о моделях, то вариант Honor 10X получит 6 ГБ ОЗУ, а также внутренний накопитель емкостью 64 или 128 ГБ. Основной сенсор имеет модули: 40, 8 и 2 МП. А вот поддержки ожидаемой многими технологии NFC нет. Вариант Honor X10 Pro порадует будущего обладателя 8 ГБ ОЗУ и внутренним накопителей на 128 или 256 ГБ. Здесь уже будет наличествовать модуль для бесконтактной оплаты.

Обе модели будут оборудованы аккумулятором, емкостью 4 200 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 22,5 Вт. Естественно, есть большая вероятность применения разъема USB Type-C. Что касается стоимости смартфонов, то модель Honor X10 будет доступна по цене от 250 до 280 долларов. Вариант Honor X10 Pro оказался значительно дороже. Его ценник составляет от 340 до 380 долларов.