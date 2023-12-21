Представлен HONOR Pad 9: доступный планшет с большим дисплеем и чипом Snapdragon 6 Gen 1

Сегодня в Китае состоялась презентация, на которой был представлен субфлагманский смартфон HONOR 90 GT, а вместе с ним планшет HONOR Pad 9, который предлагается по весьма привлекательной цене для своих характеристик. Новинка позиционируется как устройство для учёбы, творчества и потребления контента.

Девайс получил 12.1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 точек и частотой обновления 60 Гц, максимальная яркость достигает до 500 нит, а соотношение сторон составляет 16:10.

В верхней части по центру экранной рамки размещена фронтальная камера на 8 Мп (f/2.2) с поддержкой записи видео 1080p. Основная камера получила 13-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 и поддержкой записи видео 4K.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8300 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, восемь стереодинамиков Histen Sound, поддержку стилуса и порт USB-C. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой Magic UI 7.2. Габариты устройства составляют 278,27 x 180,11 x 6,96 мм, масса 555 грамм.

В Китае HONOR Pad 9 поступит в продажу 29 декабря по следующим ценам:

(8/128 ГБ) — 1499 юаней (19 500 ₽)

(8/256 ГБ) — 1699 юаней (22 100 ₽)

(12/256 ГБ) — 1999 юаней (26 000 ₽)

(12/512 ГБ) — 2199 юаней (28 600 ₽)

Когда планшет появится на глобальном рынке, пока неизвестно.