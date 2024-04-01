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Обзор HONOR Pad 9: высокая производительность по привлекательной цене

В конце прошлого года HONOR выпустила 12-дюймовый планшет HONOR Pad 9 под слоганом «Built for work, born to play» («Готов к работе, заряжен на развлечения»). Обычно устройства с большими дисплеями представлены в высоком ценовом сегменте. Однако Pad 9, как и его предшественник, исключение из правил. Давайте вместе разбираться, что из себя представляет HONOR Pad 9, каковы его сильные и слабые стороны, оправдывает ли он слоган и кто его потенциальные пользователи.

Характеристики HONOR Pad 9

  • Модель: HONOR Pad 9 HEY2-W09
  • Габариты: 278,2×180,1×6,9 мм, 555 г
  • Дисплей: 12,1 дюйма (2560×1600), IPS LCD, 120 Гц, 249 ppi
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • ОЗУ: 8 ГБ + 8 ГБ
  • Память: 256 ГБ
  • Батарея: 8300 мАч, быстрая зарядка 35 Вт (11В / 3,2А)
  • Камеры: основная — 13 Мп, f/2.0, 1/3,09”; фронтальная — 8 Мп, f/2.28, 1/3,94”
  • Звук: 8 стереодинамиков HONOR Histen
  • Безопасность: разблокировка по лицу
  • ОС: MagicOS 7.2 (Android 13)
  • Связь: USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
  • Стоимость на момент обзора: 29 999 ₽

Комплектация

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Планшет поставляется в картонной коробке, на лицевой стороне которой представлен дисплей HONOR Pad 9 и указаны ключевые характеристики. Похвастаться богатой комплектацией устройство не может. В коробке помимо гаджета только кабель USB Type-C и блок питания.

При этом для данной модели предусмотрен специальный чехол-клавиатура, однако у меня его не было, поэтому тестировал «голый» планшет. Безусловно это повлияло, как на пользовательский опыт, так и на эмоции, а точнее их частичное отсутствие.

Внешний вид

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 — 12-дюймовый планшет с узкими рамками вокруг экрана, который занимает 88% передней панели, металлическим корпусом и плоскими гранями. Модель доступна в двух цветах: Cyan Lake и Space Gray. В обзоре устройство именно в первой расцветке, которая, на мой взгляд более интересная и необычная.

На задней стороне расположился круглый блок камер с одним сенсором, а также логотип HONOR. При этом камеру разместили в достаточно необычном месте — не сбоку как в смартфонах, а в верхней части по центру устройства. Это добавило эргономичности, так как теперь планшет можно свободно класть на камеру и он не раскачивается.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Гаджет снащён восемью динамиками HONOR Histen, обеспечивающими громкое, чистое звучание с эффектом погружения и басами. Однозначно это большой плюс, так как хороший звук положительно влияет на одну из функций устройства — просмотр контента.

Справа расположился порт USB-C, а сверху — кнопки управления громкостью и питанием. Однако отсутствует поддержка SIM-карт и карт памяти, а также сканер отпечатков пальцев. Но есть разблокировка по лицу, которая распознавала меня даже в условиях слабого освещения.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Благодаря весу в 555 грамм, планшет удобно лежит в руках. Если постараться, то можно даже использовать его одной рукой в книжной ориентации. Кроме того, габариты гаджета позволяют класть его в обычную сумку, что подойдет для тех, кто часто находится в разъездах или отправился в путешествие.

Дисплей

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с симметричными рамками и зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к царапинам. Разрешение экрана 2560×1600 пикселей и плотность 249 ppi обеспечивают чистое изображение без зернистости.

При этом соотношение сторон составляет 16:10, что особенно заметно при просмотре видео на YouTube — остаются небольшие рамки сверху и снизу, от которых можно избавиться чуть приблизив картинку.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Пиковая яркость планшета — 500 нит, что делает изображение достаточно ярким. В настройках, можно отрегулировать яркость вручную или включить автоматический режим, при этом датчик яркости работает корректно и без задержек. Однако при прямом солнечном свете пользоваться устройством затруднительно.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

В настройках планшета можно активировать автоматическую корректировку цветовой температуры в соответствии с циркадными ритмами. Это позволит лучше подготовиться ко сну и тем самым повысить его качество. При активации параметра цвета экрана становятся теплее. Для защиты зрения также предусмотрен режим электронной книги, который преобразует картинку в черно-белую, создавая комфортное для чтения изображение.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, что делает изображение очень плавным. Можно установить автоматическое переключение, чтобы обеспечить баланс между плавностью и временем работы батареи. Кроме того, планшет сертифицирован TÜV Rheinland, он подавляет мерцание, благодаря чему глаза меньше устают при длительном использовании.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

В целом на планшете приятно смотреть фильмы или видеоролики, листать соцсети, читать статьи и книги. Учитывая стоимость HONOR Pad 9, качество его дисплея точно можно назвать высоким.

Производительность

Планшет функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который является достаточно хорошим выбором для среднебюджетного устройства.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Программные тесты HONOR Pad 9 я выполнил в производительном режиме, который можно включить в настройках батареи. Так, в Geekbench 6 планшет показал 939 баллов в одноядерном тесте и 2766 балла в многоядерном, а GPU-тестах OpenCL и Vulkan — 1329 и 1655 баллов соответственно. В AnTuTu (v10) Pad 9 набрал 519 966 баллов, распределённых следующим образом:

  • CPU: 186 072 балла
  • GPU: 47 390 баллов
  • Память: 150 256 баллов
  • Пользовательский опыт: 136 248 баллов

Такие игры как Genshin Impact и PUBG Mobile, на средних и высоких настройках графики соответственно, идут в 60 FPS и существенно не нагревают планшет. War Thunder играется на высокой графике в 45-60 FPS в зависимости от карты. При этом графические настройки можно поднять до очень высоких, что сделает картинку приятной, однако тогда частота кадров упадет до 30-35 FPS.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

В повседневных задачах HONOR Pad 9 показывает себя хорошо, демонстрируя плавность и стабильность работы. 8 ГБ оперативной памяти с технологией HONOR RAM Turbo, которая добавляет еще 8 ГБ, способствуют эффективной многозадачности без сбоев. На рынке планшет продается в двух конфигурациях постоянной памяти — 128 и 256 ГБ.

Устройство работает под управлением MagicOS 7.2 (Android 13). Операционная система предлагает удобный интерфейс, «Мультиэкран» и многочисленные пользовательские функции, включая упрощенное переключение между активными приложениями и Google-сервисы. В плане программного обеспечения, HONOR Pad 9 имеет стандартные и специальные приложения, например, HONOR Заметки. Их можно использовать для написания текстов, создания таблиц, а также рисования.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Таким образом, планшет представляет собой универсальное решение как для работы, так и для развлечений, обеспечивая достойную производительность и удобные функции для пользователей. Получается, что слоган «Готов к работе, заряжен на развлечения» подтверждается на деле.

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Камеры

Я скептически отношусь к камерам в планшетах. Считаю, что они в таком устройстве просто не нужны, так как для фотографий обычно используется смартфон, который всегда под рукой. К тому же, производители планшетов редко сосредотачивают усилия на камерах, предпочитая не вкладываться в высококачественные сенсоры для них.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Основная камера HONOR Pad 9 имеет 13-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0. Фотографии получаются средними по всем параметрам, но для подобного устройства этого достаточно. Скажу честно, особо желания что-либо фотографировать не было, вспомнил про камеры только при написании обзора.

Фото на HONOR Pad 9
Фото на HONOR Pad 9

Ночной режим отсутствует, поэтому сделанные в тёмное время суток фотографии имеют совсем скудное качество. Помимо этого, качество снимков жутко страдает при использовании цифрового зума. Ожидать от планшета высококачественных фотографий, возможно, и не стоит, учитывая его основное назначение. Но, несмотря на это, камера может быть полезной для сканирования документов или создания простых снимков.

Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и делает средние по качеству снимки в условиях хорошего освещения. Видео на планшет можно снимать в 4K, 1080p или 720p при 30 кадрах в секунду. Но по качеству всё аналогично фотографиям.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

Если подытожить, то камеры есть и на них можно сделать простой снимок. Однако это точно не сильная сторона устройства, так что рассчитывать на них не стоит. Но их можно использовать для сканирования документов — для этого даже есть специальный режим.

Автономность

HONOR Pad 9 оснащён аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, который обеспечивает день работы при обычном использовании. Автономность планшета сильно зависит от режима энергопотребления. Например, «Энергосберегающий режим» может продлить время работы устройства на несколько часов.

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

В комплект поставки входит 35-ваттный блок питания HONOR SuperCharge, который заряжает Pad 9 от 0 до 100% за чуть более двух часов. Хотя скорость зарядки и не вызывает восторга, она вполне приемлема для батареи такого размера.

При интенсивном использовании, включая серфинг в интернете, просмотр видео и работу с приложениями, устройство способно проработать около 8-9 часов без подзарядки. То есть его вполне хватит на целый рабочий день. В режиме игр автономность сокращается до 6-7 часов.

Итоги

Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9
Обзор HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 — достойный планшет, который подходит для широкого спектра задач. Его качественная сборка, большой экран с высокой частотой обновления, производительный чипсет и хорошая автономность делают его универсальным устройством. Хотя он и не позиционируется как игровой, на нём можно запускать и даже с комфортом играть в достаточно требовательные игры.

Легкость и тонкость делают его удобным для использования в разнообразных условиях, а поддержка дополнительных аксессуаров, таких как клавиатура, расширяет функциональность. При этом, как мне показалось, одним из главных преимуществ планшета стал звук, который буквально позволяет использовать Pad 9 в качестве мини-кинотеатра или даже беспроводной колонки. Взять с собой в путешествие такой гаджет — одно удовольствие, особенно учитывая демократичный ценник в 30 тысяч рублей.

Но ложкой дегтя в бочке мёда стали посредственные камеры, отсутствие SIM-карты и чехла-клавиатуры в комплекте. Да, всё это можно докупить, однако функционально 12-дюймовый планшет все-таки ближе к ультрапортативным ноутбукам. Поэтому хотелось бы получить даже самый простой аксессуар. К тому же, слоган гласит, что планшет «готов к работе», однако чего-то в комплекте не хватает, вам не кажется?

Таким образом, у HONOR получился практичный, сбалансированный планшет среднего ценового сегмента. Важно, что на горизонте нет конкурентов, которые предложили бы планшет с большущим дисплеем за такой ценник. По моему мнению, HONOR Pad 9 станет хорошим помощником не только в работе, но и предложит развлечения на любой вкус — от просмотра фильма с качественным громким звуком до приятного времяпровождения в любимой игре.

Плюсы

  • Качественный звук
  • Хорошая автономность
  • Большой 12-дюймовый экран
  • Достойная производительность
  • Современный дизайн и тонкий корпус

Недостатки

  • Необходимость покупки клавиатуры для полноценной работы
  • Посредственные камеры
  • Отсутствие SIM-карты

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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