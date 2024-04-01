Обзор HONOR Pad 9: высокая производительность по привлекательной цене

В конце прошлого года HONOR выпустила 12-дюймовый планшет HONOR Pad 9 под слоганом «Built for work, born to play» («Готов к работе, заряжен на развлечения»). Обычно устройства с большими дисплеями представлены в высоком ценовом сегменте. Однако Pad 9, как и его предшественник, исключение из правил. Давайте вместе разбираться, что из себя представляет HONOR Pad 9, каковы его сильные и слабые стороны, оправдывает ли он слоган и кто его потенциальные пользователи.

Характеристики HONOR Pad 9

Модель: HONOR Pad 9 HEY2-W09

Габариты: 278,2×180,1×6,9 мм, 555 г

Дисплей: 12,1 дюйма (2560×1600), IPS LCD, 120 Гц, 249 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

ОЗУ: 8 ГБ + 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 8300 мАч, быстрая зарядка 35 Вт (11В / 3,2А)

Камеры: основная — 13 Мп, f/2.0, 1/3,09”; фронтальная — 8 Мп, f/2.28, 1/3,94”

Звук: 8 стереодинамиков HONOR Histen

Безопасность: разблокировка по лицу

ОС: MagicOS 7.2 (Android 13)

Связь: USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Стоимость на момент обзора: 29 999 ₽

Комплектация

Планшет поставляется в картонной коробке, на лицевой стороне которой представлен дисплей HONOR Pad 9 и указаны ключевые характеристики. Похвастаться богатой комплектацией устройство не может. В коробке помимо гаджета только кабель USB Type-C и блок питания.

При этом для данной модели предусмотрен специальный чехол-клавиатура, однако у меня его не было, поэтому тестировал «голый» планшет. Безусловно это повлияло, как на пользовательский опыт, так и на эмоции, а точнее их частичное отсутствие.

Внешний вид

HONOR Pad 9 — 12-дюймовый планшет с узкими рамками вокруг экрана, который занимает 88% передней панели, металлическим корпусом и плоскими гранями. Модель доступна в двух цветах: Cyan Lake и Space Gray. В обзоре устройство именно в первой расцветке, которая, на мой взгляд более интересная и необычная.

На задней стороне расположился круглый блок камер с одним сенсором, а также логотип HONOR. При этом камеру разместили в достаточно необычном месте — не сбоку как в смартфонах, а в верхней части по центру устройства. Это добавило эргономичности, так как теперь планшет можно свободно класть на камеру и он не раскачивается.

Гаджет снащён восемью динамиками HONOR Histen, обеспечивающими громкое, чистое звучание с эффектом погружения и басами. Однозначно это большой плюс, так как хороший звук положительно влияет на одну из функций устройства — просмотр контента.

Справа расположился порт USB-C, а сверху — кнопки управления громкостью и питанием. Однако отсутствует поддержка SIM-карт и карт памяти, а также сканер отпечатков пальцев. Но есть разблокировка по лицу, которая распознавала меня даже в условиях слабого освещения.

Благодаря весу в 555 грамм, планшет удобно лежит в руках. Если постараться, то можно даже использовать его одной рукой в книжной ориентации. Кроме того, габариты гаджета позволяют класть его в обычную сумку, что подойдет для тех, кто часто находится в разъездах или отправился в путешествие.

Дисплей

HONOR Pad 9 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с симметричными рамками и зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к царапинам. Разрешение экрана 2560×1600 пикселей и плотность 249 ppi обеспечивают чистое изображение без зернистости.

При этом соотношение сторон составляет 16:10, что особенно заметно при просмотре видео на YouTube — остаются небольшие рамки сверху и снизу, от которых можно избавиться чуть приблизив картинку.

Пиковая яркость планшета — 500 нит, что делает изображение достаточно ярким. В настройках, можно отрегулировать яркость вручную или включить автоматический режим, при этом датчик яркости работает корректно и без задержек. Однако при прямом солнечном свете пользоваться устройством затруднительно.

В настройках планшета можно активировать автоматическую корректировку цветовой температуры в соответствии с циркадными ритмами. Это позволит лучше подготовиться ко сну и тем самым повысить его качество. При активации параметра цвета экрана становятся теплее. Для защиты зрения также предусмотрен режим электронной книги, который преобразует картинку в черно-белую, создавая комфортное для чтения изображение.

Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, что делает изображение очень плавным. Можно установить автоматическое переключение, чтобы обеспечить баланс между плавностью и временем работы батареи. Кроме того, планшет сертифицирован TÜV Rheinland, он подавляет мерцание, благодаря чему глаза меньше устают при длительном использовании.

В целом на планшете приятно смотреть фильмы или видеоролики, листать соцсети, читать статьи и книги. Учитывая стоимость HONOR Pad 9, качество его дисплея точно можно назвать высоким.

Производительность

Планшет функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который является достаточно хорошим выбором для среднебюджетного устройства.

Программные тесты HONOR Pad 9 я выполнил в производительном режиме, который можно включить в настройках батареи. Так, в Geekbench 6 планшет показал 939 баллов в одноядерном тесте и 2766 балла в многоядерном, а GPU-тестах OpenCL и Vulkan — 1329 и 1655 баллов соответственно. В AnTuTu (v10) Pad 9 набрал 519 966 баллов, распределённых следующим образом:

CPU: 186 072 балла

GPU: 47 390 баллов

Память: 150 256 баллов

Пользовательский опыт: 136 248 баллов

Такие игры как Genshin Impact и PUBG Mobile, на средних и высоких настройках графики соответственно, идут в 60 FPS и существенно не нагревают планшет. War Thunder играется на высокой графике в 45-60 FPS в зависимости от карты. При этом графические настройки можно поднять до очень высоких, что сделает картинку приятной, однако тогда частота кадров упадет до 30-35 FPS.

В повседневных задачах HONOR Pad 9 показывает себя хорошо, демонстрируя плавность и стабильность работы. 8 ГБ оперативной памяти с технологией HONOR RAM Turbo, которая добавляет еще 8 ГБ, способствуют эффективной многозадачности без сбоев. На рынке планшет продается в двух конфигурациях постоянной памяти — 128 и 256 ГБ.

Устройство работает под управлением MagicOS 7.2 (Android 13). Операционная система предлагает удобный интерфейс, «Мультиэкран» и многочисленные пользовательские функции, включая упрощенное переключение между активными приложениями и Google-сервисы. В плане программного обеспечения, HONOR Pad 9 имеет стандартные и специальные приложения, например, HONOR Заметки. Их можно использовать для написания текстов, создания таблиц, а также рисования.

Таким образом, планшет представляет собой универсальное решение как для работы, так и для развлечений, обеспечивая достойную производительность и удобные функции для пользователей. Получается, что слоган «Готов к работе, заряжен на развлечения» подтверждается на деле.

Реклама

Камеры

Я скептически отношусь к камерам в планшетах. Считаю, что они в таком устройстве просто не нужны, так как для фотографий обычно используется смартфон, который всегда под рукой. К тому же, производители планшетов редко сосредотачивают усилия на камерах, предпочитая не вкладываться в высококачественные сенсоры для них.

Основная камера HONOR Pad 9 имеет 13-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0. Фотографии получаются средними по всем параметрам, но для подобного устройства этого достаточно. Скажу честно, особо желания что-либо фотографировать не было, вспомнил про камеры только при написании обзора.

Ночной режим отсутствует, поэтому сделанные в тёмное время суток фотографии имеют совсем скудное качество. Помимо этого, качество снимков жутко страдает при использовании цифрового зума. Ожидать от планшета высококачественных фотографий, возможно, и не стоит, учитывая его основное назначение. Но, несмотря на это, камера может быть полезной для сканирования документов или создания простых снимков.

Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и делает средние по качеству снимки в условиях хорошего освещения. Видео на планшет можно снимать в 4K, 1080p или 720p при 30 кадрах в секунду. Но по качеству всё аналогично фотографиям.

Если подытожить, то камеры есть и на них можно сделать простой снимок. Однако это точно не сильная сторона устройства, так что рассчитывать на них не стоит. Но их можно использовать для сканирования документов — для этого даже есть специальный режим.

Автономность

HONOR Pad 9 оснащён аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, который обеспечивает день работы при обычном использовании. Автономность планшета сильно зависит от режима энергопотребления. Например, «Энергосберегающий режим» может продлить время работы устройства на несколько часов.

В комплект поставки входит 35-ваттный блок питания HONOR SuperCharge, который заряжает Pad 9 от 0 до 100% за чуть более двух часов. Хотя скорость зарядки и не вызывает восторга, она вполне приемлема для батареи такого размера.

При интенсивном использовании, включая серфинг в интернете, просмотр видео и работу с приложениями, устройство способно проработать около 8-9 часов без подзарядки. То есть его вполне хватит на целый рабочий день. В режиме игр автономность сокращается до 6-7 часов.

Итоги

HONOR Pad 9 — достойный планшет, который подходит для широкого спектра задач. Его качественная сборка, большой экран с высокой частотой обновления, производительный чипсет и хорошая автономность делают его универсальным устройством. Хотя он и не позиционируется как игровой, на нём можно запускать и даже с комфортом играть в достаточно требовательные игры.

Легкость и тонкость делают его удобным для использования в разнообразных условиях, а поддержка дополнительных аксессуаров, таких как клавиатура, расширяет функциональность. При этом, как мне показалось, одним из главных преимуществ планшета стал звук, который буквально позволяет использовать Pad 9 в качестве мини-кинотеатра или даже беспроводной колонки. Взять с собой в путешествие такой гаджет — одно удовольствие, особенно учитывая демократичный ценник в 30 тысяч рублей.

Но ложкой дегтя в бочке мёда стали посредственные камеры, отсутствие SIM-карты и чехла-клавиатуры в комплекте. Да, всё это можно докупить, однако функционально 12-дюймовый планшет все-таки ближе к ультрапортативным ноутбукам. Поэтому хотелось бы получить даже самый простой аксессуар. К тому же, слоган гласит, что планшет «готов к работе», однако чего-то в комплекте не хватает, вам не кажется?

Таким образом, у HONOR получился практичный, сбалансированный планшет среднего ценового сегмента. Важно, что на горизонте нет конкурентов, которые предложили бы планшет с большущим дисплеем за такой ценник. По моему мнению, HONOR Pad 9 станет хорошим помощником не только в работе, но и предложит развлечения на любой вкус — от просмотра фильма с качественным громким звуком до приятного времяпровождения в любимой игре.

Анатолий Почивалов Плюсы Качественный звук

Хорошая автономность

Большой 12-дюймовый экран

Достойная производительность

Современный дизайн и тонкий корпус Недостатки Необходимость покупки клавиатуры для полноценной работы

Посредственные камеры

Отсутствие SIM-карты