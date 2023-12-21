Представлен HONOR 90 GT – игровой субфлагман с мощным процессором и 24 ГБ ОЗУ

В Китае HONOR представила новый смартфон HONOR 90 GT, который очень сильно напоминает недавний HONOR 100, но с рядом улучшений.

Характеристики HONOR 90 GT

Габариты: 161×74.2×7.9 мм, 185 г

Экран: 6,7 дюймов, AMOLED, 2664 × 1200 пикселей, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 2600 нит, 100 % охват гаммы DCI-P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, чип HONOR C1

ОЗУ: 12/16/24 ГБ

ПЗУ: 256/512ГБ/1ТБ

Камеры: основная – 50 Мп Sony IMX906 (f/1.95, OIS+EIS), широкоугольная – 12 Мп (f/2.2), фронтальная – 16 Мп (f/2.1)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Звук: стерео

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от пыли и воды: нет

Связь: Bluetooth 5.3 LE, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, Galileo, QZSS

Компания позиционирует HONOR 90 GT, как игровой смартфон. Его особенностью является мощный движок, который обеспечивает улучшенный пользовательский опыт в трех направлениях: повышенная производительность, качественный рендеринг изображения и интуитивно понятное сенсорное управление. Эти функции реализованы благодаря продвинутым ИИ-алгоритмам. Кроме того, пользователи могут одновременно хранить в памяти смартфона до восьми запущенных игр.

Устройство выделяется своим уникальным дизайном. HONOR 90 GT обладает плоским экраном и узкими симметричными рамками. Привлекает внимание задняя часть голубой модели с белыми полосами и отделкой из экокожи, в то время как две другие версии представлены в более сдержанном стиле.

Особенностью HONOR 90 GT является его система охлаждения с площадью 5268 мм². Что касается аккумулятора, то смартфон заряжается от 0 до 100% всего за 32 минуты, а до 60% – за 15 минут.

Цены на устройства следующие:

12/256 ГБ – 2599 юаней (~33000 рублей)

16/256 ГБ – 2899 юаней (~36700 рублей)

16/512 ГБ – 3199 юаней (~40500 рублей)

16/512 ГБ – 3699 юаней (~46800 рублей)