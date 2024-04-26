Представлен HONOR Pad 9 Pro — планшет с большим экраном 144 Гц и батареей 10 050 мАч

Компания HONOR анонсировала новый планшет Pad 9 Pro. Устройство оснащено 12,1-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. На базовую версию HONOR Pad 9, который представляет собой сбалансированный планшет среднего ценового сегмента, у нас есть обзор.

«Под капотом» планшета MediaTek Dimensity 8100, 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Устройство функционирует под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Magic OS 8.0.

За автономность HONOR Pad 9 Pro отвечает аккумулятор на 10 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. В планшете есть фронтальная камера на 5 МП и основная камера на 13 МП.

Устройство весит 589 грамм и имеет толщину 6,64 мм, а также поддерживает сети Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 5G, оснащён портом USB-C. Планшет доступен в двух цветах: звездно-сером и небесно-голубом. Цены следующие:

8/256 — $303 (~28 000 рублей)

12/256 — $345 (~31 800 рублей)